Viertal opgepakt na recordvondst heroïne

Drie mannen zijn maandag in een loods in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek opgepakt na een recordvondst van bijna 1,3 ton heroïne in het Engelse Felixstowe. Een vierde verdachte werd ter hoogte van Bunnik aangehouden. Dat melden de Nederlandse politie en de Britse nationale politiedienst NCA woensdag.

De in totaal 1297 kilogram heroïne werd aangetroffen op een schip dat 30 augustus aanmeerde in de haven van Felixstowe. De drugs met een straatwaarde van naar schatting 120 miljoen pond, ruim 132,5 miljoen euro, waren verstopt tussen handdoeken en badjassen. Nooit eerder werd in het Verenigd Koninkrijk zo’n grote hoeveelheid heroïne in beslag genomen, aldus de NCA, en ook voor Europa is het een van de grootste drugsvangsten ooit. De vondst volgde op de inbeslagname van 398 kilogram heroïne die 2 augustus werd gevonden op een schip in de haven van Felixstowe.

Nadat de bijna 1,3 ton drugs waren verwijderd, werd de container waarin de heroïne zat weer op het schip gezet, dat verder voer naar Antwerpen en zondag aanmeerde in de Belgische havenstad. Onder toezicht van de Belgische en Nederlandse autoriteiten werd de container per vrachtwagen naar de loods in Bergschenhoek gebracht.

De drie mannen van 48, 51 en 53 jaar waren bezig de lading te lossen toen de politie binnenviel. De vierde verdachte, een 27-jarige man uit Bergschenhoek, was weggereden in zijn auto en werd bij Bunnik aangehouden. De verdachten zitten nog vast.