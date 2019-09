Minister wil ook taser, maar vraagt geduld

Politieagenten worden uitgerust met een taser, als het aan justitieminister Ferd Grapperhaus ligt. Hij ziet geen belemmeringen voor de invoering van het stroomstootwapen, maar vraagt wel om geduld. “We moeten dit op zorgvuldige wijze doen.”

De politie dringt al lang aan op de komst van de taser. Korpschef Erik Akerboom stapte donderdag nog eens naar de krant om de politiek tot haast te manen. Hij wijst erop dat het geweld tegen de politie toeneemt en hoopt dat het stroomstootwapen dat kan keren. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de politie ook liever vandaag dan morgen met het nieuwe wapen uitrusten.

Grapperhaus wacht nog onder meer overleg af van de politie met de geestelijke gezondheidszorg, omdat er zorgen zijn over het gebruik van het wapen tegen mensen met een psychische aandoening. Maar als in november alles is afgerond kan het snel gaan, zegt de minister. “Er staat al een bedrag gereserveerd” voor de aankoop en invoering.