Appartementencomplex ontruimd om brand Oss

Een appartementencomplex en een huis voor begeleid wonen aan de Bergheemseweg in Oss zijn ontruimd vanwege een uitslaande brand in twee garageboxen. Dertig mensen zijn opgevangen in een horecagelegenheid aan de overkant van de straat. De bewoners van het complex voor begeleid wonen zijn opgevangen in een andere woning. Niemand is gewond geraakt.

De brand ontstond rond 02.30 uur en was rond 04.15 uur onder controle. Twee appartementen zijn waarschijnlijk beschadigd door de brand. De bewoners van de andere woningen en van het complex voor begeleid wonen kunnen na een controle weer terug naar huis. Dat zegt een brandweerwoordvoerder.

De brand begon in de twee garageboxen en sloeg daarna over naar het appartementencomplex. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.