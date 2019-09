GVB: chroom-6 is vrijgekomen in Diemen

In de werkplaats van het GVB in Diemen is het kankerverwekkende chroom-6 vrijgekomen. Op drie van de dertig stofmonsters is chroom-6 aangetroffen, maakte het openbaarvervoerbedrijf bekend.

Al sinds maart 2018 wordt in de werkplaats in Diemen gewerkt aan het opknappen van oude trams. Vorige week werd ontdekt dat er in de verf op delen van de trams chroom-6 zit, waarna werkzaamheden zoals lassen, schuren en slijpen werden stilgelegd. Het was toen nog niet zeker of werknemers ook waren blootgesteld aan het middel.

“Voor het rijdend personeel en onze reizigers is er geen risico op blootstelling, omdat chroom-6 en lood ongevaarlijk zijn in vaste vorm”, schrijft het GVB in een verklaring. De monteurs zijn ingelicht.

Het kankerverwekkende chroom-6 werd voorheen gebruikt als roestwerend middel in verf. Tegenwoordig mag dat niet meer.