SIRE: geef kapotte spullen een tweede leven

De Stichting Ideële Reclame (SIRE) begint maandag een campagne om mensen ertoe te bewegen niet direct hun kapotte spullen weg te gooien, maar ze een tweede leven te gunnen door ze te laten repareren. Met de campagne hoopt SIRE Nederlanders bewust te maken van de waarde van hun spullen.

“Helaas verdwijnen veel spullen bij het afval, zeker als een product kapot gaat. Maar als iets kapot is, is het nog niet waardeloos. Waar we ooit gewend waren dingen zelf te repareren, kiezen we nu vaker voor gemak en vervangen we spullen liever als zij niet meer goed functioneren”, zegt directeur Lucy van der Helm van SIRE.

Volgens haar denken Nederlanders pas aan repareren als het 100 euro of meer kost om een nieuw product te kopen. “Dat is doodzonde, want zo gooien we waardevolle spullen onnodig weg, terwijl je deze veel langer kunt gebruiken als je ze repareert.” Volgens de stichting gooien Nederlanders gemiddeld per persoon per jaar 18 kilo elektrische apparaten weg.