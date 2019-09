‘Toezicht chemiebedrijf Chemelot onvoldoende’

Het toezicht op het chemiebedrijf Chemelot in Geleen is onvoldoende. Dat stelt de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV).

In 2016 waren er een aantal ongelukken, waarvan één met dodelijke afloop. Vorig jaar verscheen een onderzoek naar de voorvallen en zijn een aantal aanbevelingen gedaan. De overheid heeft deze aanbevelingen nog niet of nauwelijks opgevolgd, stelt de OVV. “Overheidspartijen, in bijzonder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, laten goede kansen liggen om lessen uit het onderzoek te benutten voor het verbeteren van de veiligheid”, aldus het rapport.

Ook de provincie Limburg krijgt kritiek. “De provincie Limburg heeft een start gemaakt met een strategische visie om de veiligheid op en rond Chemelot te bevorderen, maar deze is nog niet uitgewerkt. Dit terwijl de provincie een cruciale rol speelt als behartiger van het publieke belang en Chemelot moet aanspreken op het verhogen van het veiligheidsniveau.”

In het chemiebedrijf Chemelot zijn geregeld ongelukken. Begin augustus nog trok een bruine damp over Geleen, nadat een lek was ontstaan in een salpeterzuurfabriek.