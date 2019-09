Politiechef: zorgen om bewapende jongeren

Hoofdcommissaris Frank Paauw van de Amsterdamse politie maakt zich zorgen over het grote aantal jongeren dat zich bewapent met een mes in de stad. Ze dreigen ermee in video’s en steken ook daadwerkelijk.

“Je ziet dat het op deze manier gewoon uit de hand aan het lopen is. Soms zie je jongeren onder de vijftien jaar die al met een mes rondlopen. Het wapenbezit zelf, het bij zich dragen van messen, begint gemeengoed te worden”, aldus Paauw in het AT5-programma Het Verhoor.

Jongerenwerkers vroegen eerder al om actie vanwege rapgroepen die elkaar online uitdagen, bedreigen en niet terugdeinzen voor geweld. Dit uit Chicago overgewaaide fenomeen, wordt ‘drill music’genoemd. Ook de 18-jarige jongen, die vorige week werd doodgestoken bij de Florijnflat in Zuidoost, figureerde in een video.

“Het is vreselijk. Dit geeft alleen maar de urgentie aan dat we de huidige aanpakken nog veel meer intensiveren”, zegt Paauw. “En dan bedoel ik niet alleen repressief, maar ook preventief.”

De politiechef ziet meer soortgelijke filmpjes en dat baart hem zorgen. “Dat waait dan ook weer over uit Engeland: vuurwapens worden daar minder gebruikt, maar het aantal steekpartijen met dodelijke slachtoffers is daar de afgelopen jaren fors gegroeid. Wij moeten hier echt een rem op zetten.”