FIOD: nertsenfokkers verdacht van fraude

Negen nertsenfokkers en hun adviseurs worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en witwassen. Met de fraude zouden miljoenen euro’s gemoeid zijn.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag invallen gedaan in woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Gemert, Houten, Malden, Putten en Zeewolde. Een man uit Houten is aangehouden. Ook waren er huiszoekingen in Denemarken. Er is beslag gelegd op acht woningen, achttien banktegoeden en 23.500 euro in contanten.

Uit onderzoek van de Belastingdienst bleek dat een aantal nertsenfokkers geholpen door de adviseurs via Luxemburgse rekeningen probeerden geld buiten het zicht van de Staat te houden. Ze zouden de opbrengsten van nertsenvellen op buitenlandse veilingen op die manier hebben weggesluisd. Het zou gaan om meer dan 50 miljoen euro aan verborgen omzet.