Politie kraakte telefoons Hooge Zwaluwe

De politie heeft de versleutelde PGP-telefoons gekraakt van criminelen die zich zouden hebben beziggehouden met een drugsdeal waarbij No Surrender-captain Brian Dalfour en zijn kompaan Muljaim Nadzak werden gedood. Die werden in oktober 2015 doodgeschoten in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe. De ontcijferde berichten bevestigen volgens het Openbaar Ministerie het eerdere vermoeden dat er sprake is van een ripdeal, waarbij criminelen elkaar beroven.

Het gaat onder meer om de telefoon van Dalfour zelf. Vijf Belgen en één Nederlander staan vanaf woensdag bij de rechtbank in Breda terecht vanwege de dubbele moord. Uit de berichten blijkt dat de twee omgekomen mannen van plan waren geweest om de Belgen te beroven. Er zou 15 kilo cocaïne worden verkocht. De Nederlanders waren uit op het geld van de Belgen.

De rechtbank ondervroeg de Nederlandse verdachte Roy O. Hij is op het moment van de overval naar buiten gevlucht, zei hij. Nadat de Belgen waren gevlucht, keerde hij pas terug. Volgens O. was het duo toen al dood. De Belgen hebben eerder gezegd dat de twee nog leefden toen ze vluchtten. O. verklaarde dat hij alleen nog de autosleutel van Nadzak heeft gepakt om zelf ook weg te kunnen. Op de vraag van de rechtbank waarom hij daar drie kwartier over deed, kwam geen duidelijk antwoord.

De politie heeft in het huisje nooit geld, drugs of gebruikte wapens teruggevonden. Dat er geen drugs zijn gevonden, zo werd duidelijk, komt ook doordat de Nederlanders geen gebruik maakten van echte drugs, maar van nepcoke.

Maandag worden de Antwerpse verdachten gehoord. Volgende week donderdag komt de officier van justitie met een strafeis. De uitspraak in de zaak is op 27 november.