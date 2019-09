‘Meer rechtszaken door aftrek alimentatie’

De verlaging van de aftrek van de partneralimentatie begin volgend jaar zal tot veel rechtszaken leiden. Daarvoor waarschuwt de notariële specialistenvereniging EPN.

“Velen zullen naar de rechter stappen om verlaging van hun alimentatie te vragen omdat velen de alimentatie niet meer of moeilijker kunnen opbrengen”, bevestigt notaris en woordvoerder Aniel Autar naar aanleiding van een bericht in het AD.

Hij verwacht dat de maatregel uiteindelijk niet veel zal opleveren en mensen vooral in problemen zal brengen. “Het kabinet denkt met deze maatregel te besparen. Maar doordat het inkomen van vrouwen zal dalen, zullen ze aanspraak gaan maken op hogere toeslagen. Daarnaast zal dit de verhouding tussen exen weer op scherp zetten. Ook de toename van het aantal rechtszaken is niet wenselijk. Nu moet er vaak al zes tot zeven maanden worden gewacht op de behandeling van een zaak. We vragen het kabinet daarom om nog eens goed te kijken naar de gevolgen van deze maatregel.”

De fiscale aftrek wordt in stappen verlaagd van 51,95 nu naar uiteindelijk 37 procent in 2023.