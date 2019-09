Prinses Irene: hechtere band met zussen

Het overlijden van haar jongste zus prinses Christina, amper een maand geleden, ‘went nog niet’ bij prinses Irene. “Dat vraagt tijd’’, zegt ze in een interview met een het AD.

Tegelijk maakt de rauwe rouw de band met haar zussen, de anderhalf jaar oudere oud-koningin Beatrix en de vier jaar jongere prinses Margriet, hechter. “Ineens ben je met z’n drieën over. Het is heel wonderlijk dat je geen ouders meer hebt, bij wie je troost kan proberen te halen. Je bent ineens heel erg zusjes. En dat is heel erg mooi, maar ook confronterend. Er zijn nog maar twee mensen om mij heen die de geboorte van dat andere zusje hebben meegemaakt en alle andere dingen die in onze jeugd zijn gebeurd. Er is verder niemand die dat kent, die echt weet hoe het was. Dat is heel teer.’’

Prinses Irene viert maandag in Amsterdam haar 80e verjaardag met een bijzondere voorstelling in het koninklijk theater Carré. Tal van kunstenaars zullen een ode brengen aan de natuur. Herman van Veen, al lange tijd een vriend van prinses Irene, heeft de artistieke leiding en sluit de avond af.