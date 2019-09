Française verbreekt Nederlands snelfietsrecord

De Franse Ilona Peltier, studente van de Annecy University Institute of Technology, heeft vrijdag in Nevada het recente wereldsnelheidsrecord fietsen van Rosa Bas uit Utrecht verbroken met een snelheid van 124,1 kilometer per uur.

Bas, studente sportfysiotherapie, reed eerder deze week met een snelheid van 122,12 kilometer per uur door de woestijn van de Amerikaanse staat. Dat deed ze op een aerodynamische ligfiets die door een gezamenlijk studententeam van de TU Delft en de VU in Amsterdam is ontwikkeld. De Nederlandse studenten doen mee aan de World Human Powered Speed Challenge. Die snelheidswedstrijd wordt gehouden op een 10 kilometer lange rechte weg. Die ligt op 1400 meter hoogte, waar weinig luchtweerstand is.

Het Nederlandse Human Power Team blijft optimistisch. De race duurt nog twee dagen en het team zal volgens eigen zeggen “alles in de strijd gooien om het record weer terug op eigen naam te krijgen”.