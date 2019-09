Topman KLM geen voorstander van Schiphol in zee

KLM ziet niets in het plan om een luchthaven op zee te bouwen. Dat zegt topman Pieter Elbers in een interview met De Telegraaf. Hij beschouwt het plan als ‘dromerij’ vanwege praktische bezwaren.

“Ik zie niet hoe verplaatsing van Schiphol zoden aan de dijk gaat zetten. Met één of twee landingsbanen wordt moeilijk om ons overstapnetwerk in stand te houden”.

Minister Cora van Nieuwenhuizen zei deze week dat ze Schiphol op zee serieus gaat bestuderen. Elbers ziet echter meer in het verbeteren van het huidige Schiphol. “Schiphol heeft een fantastische infrastructuur met vijf landingsbanen, en is goed bereikbaar via de weg en spoor. Als we als land veel gaan investeren, laten we dan het huidige Schiphol beter maken. De terminals en het spoor uitbreiden en de Noord/Zuid-lijn doortrekken. Ik geloof in praktische oplossingen.”

Elbers ziet meer in het beter gebruik van de vijf bestaande vliegvelden, plus Lelystad Airport. “Een concept van in zee, nog los van de operationele problemen zoals het zoute water, de wind, vogels en de windmolens, stuit nog op veel praktische uitdagingen. Het is goed dat er serieus naar gekeken wordt, maar ik zie vooralsnog veel praktische bezwaren.”