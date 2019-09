Verdachte van doden echtgenote langer vast

De 61-jarige man uit Ermelo die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van zijn 57-jarige vrouw, blijft langer vastzitten. De politie gaat uit van een misdrijf. De dode vrouw werd woensdagavond in de woning van het paar gevonden. Kort daarna werd de man aangehouden.

Eerder op de avond had de vrouw de politie gebeld omdat ze zich niet veilig voelde en advies wilde. Er zou geen sprake zijn geweest van een acute noodsituatie. De politie raadde de vrouw dan ook aan ergens anders onderdak te vinden en in geval van nood 112 te bellen.

Dat ze later op de avond bleek te zijn overleden, is bij de politie hard aangekomen. Daarom is het gesprek tussen het slachtoffer en de meldkamer nog eens teruggeluisterd. Het is verlopen volgens de geldende werkwijze, aldus de politie, maar toch wordt nog eens gekeken of zulke gesprekken in het vervolg beter kunnen.