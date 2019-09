Eis: cel voor psychiater na seks met patiënte

Een 53-jarige psychiater uit Voorschoten die een seksuele relatie met een vrouwelijke patiënte begon, heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan ontucht. Het OM eiste voor de rechtbank in Den Haag een celstraf van één jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk, en daarnaast een beroepsverbod voor vijf jaar.

De vrouw had huwelijksproblemen en wendde zich begin 2015 tot de psychiater met een verzoek om hulp en ondersteuning. Het OM vindt dat de psychiater misbruik heeft gemaakt van de behandelrelatie. Hij had als hulpverlener psychisch overwicht op de kwetsbare vrouw. Zij had achteraf veel spijt van de seks, voelde zich misbruikt en raakte nog verder in de problemen. Ze deed aangifte.

De verdachte heeft maandag een deel van de handelingen erkend, maar ontkende dat de seks binnen de behandelrelatie gebeurde. Het OM stelde echter dat de afspraken steeds in de praktijk van de psychiater plaatsvonden. De officier van justitie noemde het kwalijk dat de verdachte nooit excuses heeft gemaakt en ook niet wilde meewerken aan psychologisch onderzoek.

Uitspraak over twee weken.