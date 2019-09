‘Huisje moest bergplaats Tob Cohen verbergen’

Een van de verdachten in de moordzaak rond de Nederlander Tob Cohen heeft verklaard dat hij een huisje moest bouwen bovenop de watertank waarin diens lichaam was gedumpt. Daardoor zou het lijk van de voormalige topman van Philips Oost-Afrika voor altijd verborgen blijven, zo heeft hij tegen de Keniaanse politie gezegd.

Dit en andere details komen naar voren in een reconstructie van de Keniaanse krant The Daily Nation van de 55 dagen durende zoektocht naar het lichaam van de Nederlandse zakenman. Cohen werd vrijdag aangetroffen in zijn eigen watertank, die hij had laten plaatsen om de tuin te beregenen rond zijn blauw-witte villa in een voorstad van Nairobi, Kitisuru. Volgens The Nation was zijn lichaam in een zwarte zak gestopt met een touw om zijn nek en zijn handen voor zijn lichaam gebonden.

Cohen lag al geruime tijd in een vechtscheiding en was sinds 19 juli spoorloos. Zijn echtgenote Sarah Wairimu Kamotho is hoofdverdachte, maar ontkent tot dusver ten stelligste.

Volgens de reconstructie kostte het de rechercheurs veel moeite om de verklaringen van Wairimu en haar medeverdachten te ontkrachten. De vrouw moet volgende week donderdag weer voor de rechter verschijnen voor de aanklacht wegens moord. Haar medeverdachte en vermoedelijke minnaar, Peter Karanja, zou volgens de reconstructie grote gaten in zijn alibi hebben.

Zo verklaarde hij rond Cohens verdwijning slechts een half uurtje bij Wairimu in de villa op bezoek te zijn geweest voor een zakelijke afspraak, maar zijn telefoondata wijzen anders uit. Zijn twee mobieltjes werden ’s nachts en in de vroege ochtend daar gewoon gebruikt. Ook zou Cohens echtgenote vanuit de woning geld hebben overgemaakt naar Karanja’s rekening, terwijl zij samen in hetzelfde huis waren. Wairimu heeft tot dusver geweigerd de pincode en het patroon voor de ontsluiting van haar mobiele telefoon prijs te geven voor nader onderzoek.

Twee personeelsleden die werkten in en rond het huis en door Cohen eerder waren ontslagen, hebben volgens The Nation toegegeven dat zij zijn “gecoached” om een gelijkluidend verhaal op te hangen over het vertrek van Cohen naar Thailand. Volgens zijn vrouw zou hij daarheen zijn gegaan voor een medische behandeling.