Man gepakt voor steekpartij Breda

De politie heeft een 30-jarige man opgepakt die ervan wordt verdacht zondagavond drie jongeren van rond de 15 jaar te hebben gestoken in een park in Breda. Een van de slachtoffers, een jongen, is er ernstig aan toe. Hij moest met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam. De twee andere slachtoffers, een jongen en een meisje, zijn opgenomen in een ziekenhuis in Breda.

De verdachte werd maandagochtend vroeg rond 04.00 uur opgepakt in zijn huis in Breda. Volgens getuigenverklaringen, meldt de politie, zou hij betrokken zijn bij een vechtpartij. De jongeren wilden tussenbeide komen en zijn toen gestoken door de verdachte.

In het huis van de verdachte is een mes en een kledingstuk gevonden dat overeenkwam met het signalement dat getuigen hadden gegeven.

Het gebeurde zondagavond even na 21.00 uur in een parkje nabij de Argusvlinder in Breda. Burgemeester Paul Depla van Breda reageerde zondag al op Twitter. Hij zei “geschrokken en geschokt” te zijn.