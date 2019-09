Saskia van Meggelen stopt als voorzitter PKN

Dominee Saskia van Meggelen legt haar functie als voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) per direct neer. Dat laat het kerkgenootschap in een verklaring weten.

Van Meggelen zegt daarin dat ze het te druk heeft om haar taken als voorzitter goed uit te voeren: “Preses zijn is een mooie maar zware taak. Door de diverse verantwoordelijkheden die mij in deze fase van mijn leven zijn toebedeeld ben ik niet in staat de rol van preses optimaal te vervullen. Dat heeft mij ertoe gebracht dit verdrietige besluit te moeten nemen.”

Van Meggelen, predikant van de Johanneskerk in Breda, was nog maar kort voorzitter van de PKN. Ze nam begin 2018 het stokje over van Karin van den Broeke, de eerste vrouwelijke preses van de PKN. Een opvolger van Van Meggelen moet nog worden gekozen.