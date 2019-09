Gewonde door schietpartij Amsterdam

Een voertuig is woensdagavond beschoten op de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost. Daardoor raakte iemand zwaargewond, meldt de politie. De politie kon nog niets zeggen over de identiteit van de gewonde.

De beschoten auto reed tegen de gevel van een brandweerkazerne aan de Langbroekdreef. In de kazerne vielen geen gewonden.

Twee verdachten gingen er op een zwarte scooter met drie wielen vandoor in de richting van de Gooiseweg. Volgens een melding op Burgernet dragen de scooterrijders donkere kleding en zwarte helmen.

De politie gaat er voorlopig van uit dat deze schietpartij losstaat van de moord op advocaat Derk Wiersum woensdagmorgen, maar zegt dit wel mee te nemen in het onderzoek.