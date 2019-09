Grapperhaus: NCTV op moord advocaat kroongetuige

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gaat zich buigen over de moord op de advocaat van een kroongetuige. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft een team opgezet met vertegenwoordigers van de politie en het Openbaar Ministerie, dat onder regie van de NCTV staat.

Derk Wiersum werd woensdagochtend in Amsterdam doodgeschoten. Hij is de raadsman van kroongetuige Nabil B. Een verband tussen deze moord en de eerdere liquidatie op de broer van de kroongetuige in het proces tegen Ridouan T. kan op dit moment niet worden uitgesloten, aldus de bewindsman.

“Dit raakt dan aan het fundament van onze rechtsstaat en is een enorme klap, in het bijzonder ook voor de beroepsgroep van advocaten, het Openbaar Ministerie (OM), de politie en de rechterlijke macht”, schrijft Grapperhaus aan de Tweede Kamer. De georganiseerde misdaad is volgens hem “een grens overgegaan”. Hij spreekt van een “aanslag op de rechtsstaat”.