Rotterdam verplicht in 2020 melden trouwstoet

Het melden van een trouwstoet is vanaf 1 januari 2020 verplicht in Rotterdam. Wie dat niet doet of zich niet houdt aan de voorschriften, riskeert een geldboete.

Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdag aan de gemeenteraad. De gemeente deed onderzoek naar de mogelijkheden voor het instellen van een meldplicht voor trouwstoeten naar aanleiding van een reeks incidenten.

Zo werd begin deze maand een politieagent knock-out geslagen door iemand die meereed in een trouwstoet. Dat gebeurde tijdens een controle vanwege onnodig toeteren en gevaarlijk rijgedrag door de deelnemers aan de stoet.Een bruiloftsgast gaf een agent zo’n harde klap dat die viel en korte tijd het bewustzijn verloor.

In de brief schrijft Aboutaleb dat trouwstoeten niet meer in gesloten formatie mogen rijden. Ook moeten ze zich aan de verkeersregels houden en mogen er geen wegen worden afgezet of geblokkeerd.