Speciaal team kijkt naar beveiliging advocaten

Naar aanleiding van de moord op de advocaat van kroongetuige Nabil B. is een speciaal team samengesteld onder regie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dat kijkt naar de beveiliging van advocaten. “Dit team heeft de bevoegdheden om de beveiliging en bewaking te activeren respectievelijk te intensiveren op een wijze die bescherming biedt tegen deze dreiging”, aldus minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Het team gaat kijken wat nodig is om advocaten “veilig en ongestoord” hun werk te laten doen, meldt Grapperhaus aan de Tweede Kamer. “In dit team wordt ook nadrukkelijk bekeken wat voor de betrokken beroepsgroepen nodig is om veilig en ongestoord te kunnen functioneren. De veiligheid van die mensen moet altijd buiten kijf staan.”

Een geëmotioneerde Grapperhaus noemt de moord op advocaat Derk Wiersum een “aanslag op de rechtsstaat. De georganiseerde misdaad is wéér een grens overgegaan. Ik begrijp de schok en emoties bij officieren en rechters heel goed.” Wiersum is op een “schofterige manier vermoord”.

Of de overheid tekort is geschoten in deze zaak, na de eerdere moord op de broer van de kroongetuige, wil Grapperhaus nog niet zeggen. Dat moet worden onderzocht.

“We moeten één ding niet vergeten, dit is een georganiseerde misdaad die we als samenleving – en daar was ik ook bij, als lid van de samenleving – hebben laten woekeren. Hier is nu weer een grens overgegaan. Ik zal dat ook in het kabinet heel duidelijk aan de orde stellen, hier moeten we heel hard tegenaan.”