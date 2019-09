Topman Beelen: gechanteerd door wethouder

Topman Wim Beelen van het gelijknamige afval- en sloopbedrijf zegt dat hij is gechanteerd door de Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma (verkeer). Zij heeft hem eerder deze week te verstaan gegeven dat de gemeente het Beelen in andere dossiers erg moeilijk kan maken, als hij woensdag openheid van zaken zou geven over zijn overnameplan voor het noodlijdende Afval Energiebedrijf (AEB). Wim Beelen zei dat woensdag tijdens een informatiebijeenkomst in de Stopera die was georganiseerd door de oppositie.

Beelen zegt dat hij zich “ongelooflijk gechanteerd met zijn bedrijf” voelt: “Het lijkt hier wel een bananenrepubliek”. Hij weet nog niet of hij aangifte gaat doen. Verscheidene raadsfracties gaven aan het college woensdagmiddag aan de tand te zullen voelen tijdens de raadsvergadering.

Via haar woordvoerder laat Dijksma weten dat het college hem inderdaad heeft gevraagd om “bedrijfsgevoelige informatie van AEB zelf niet in de openbaarheid te brengen, omdat dit de positie van AEB en de gemeente zou schaden”. Maar ze spreekt tegen dat ze hem zou hebben gechanteerd. “Dat de heer Beelen, op verzoek van de raad, de raad van zijn eigen plannen op de hoogte wil stellen, is niet ter discussie gesteld.”

De Telegraaf zegt een ondertekende verklaring te hebben van twee medewerkers van Beelen, die maandag bij het gesprek met de drie wethouders Dijksma, Van Doorninck en Ivens waren. Zij bevestigen de lezing van hun topman.

De kwestie draait om de problemen bij AEB. Het stadsbestuur wil dat die worden opgelost door het publieke nutsbedrijf HVC. D66-wethouder Udo Kock (financiƫn en economische zaken) was het hier niet mee eens en voelde meer voor een overname door het bedrijf van Beelen. De onenigheid daarover leidde vorige week tot zijn vertrek.