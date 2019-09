Fameuze houtsnede ‘Golf van Kanagawa’ geveild

Een van de meest iconische Japanse prenten, ‘De grote golf van Kanagawa’, is in Diemen geveild voor 163.500 euro. Volgens veilinghuis De Eland en De Zon ging er een spannende biedingsstrijd tussen internationale gegadigden aan vooraf.

‘De grote golf van Kanagawa’ stamt uit uit 1831 en wordt volgens het veilinghuis ook wel de Japanse Nachtwacht genoemd. De kunstenaar, Katsushika Hokusai, maakte er verschillende afdrukken van. Die hangen in belangrijke musea als het Rijksmuseum, het Metropolitan in New York en V&A in Londen.

De houtsnede maakt deel uit van de serie ‘Zesendertig gezichten op de berg Fuji’. De prent toont een enorme golf met drie bootjes en op de achtergrond de berg Fuji. Hij komt uit de collectie van kunstschilderes Betsy Westendorp-Osieck (1880-1968), die deel uitmaakte van de Amsterdamse Joffers.