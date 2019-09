‘Eindelijk rust voor betrokkenen Ridderhof’

De tientallen nabestaanden en andere betrokkenen van de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof die meededen aan een rechtszaak tegen de politie, zijn heel blij dat nu definitief is vastgesteld dat de politie aansprakelijk is. Een aantal van hen viel elkaar in de armen bij de zitting vrijdagochtend. “Eindelijk kunnen ze een hoofdstuk afsluiten. Het is van onschatbare waarde dat deze mensen, van wie het leven voorgoed is veranderd, nu rust hebben”, zeiden hun advocaten Christa Wijnakker en John Beer.

Omdat de zaak al jaren sleept, hopen ze dat ze in onderling overleg met de politie een schadebedrag kunnen vaststellen voor hun cliƫnten. Dan hoeft er niet nog eens een mogelijk lange procedure te worden gevoerd, zegt Wijnakker. Een aantal mensen heeft al een schadevergoeding gekregen via de verzekering van de dader, maar niet iedereen kreeg dat en ook niet de volledige schade. Met het arrest van de Hoge Raad in de hand kunnen ze nu rekenen op een vergoeding van al hun schadekosten, aldus Wijnakker.

Aan het begin van de rechtszaak vertegenwoordigden ze 51 mensen, maar dat aantal is uitgebreid naar meer dan zeventig personen. Mensen die niet meededen, komen volgens Wijnakker niet voor vergoeding in aanmerking. Volgens de wet is het in ieder geval nodig dat mensen binnen een bepaalde termijn schriftelijk de politie verantwoordelijk hebben gesteld voor hun schade.