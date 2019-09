In de spotlight: Natasja Goossen van Happy Profit

In 2008 kwamen Natasja en haar man hun droomhuis tegen. Ze zetten hun huis te koop, kochten hun droomhuis en gingen ervan uit dat ze hun huis binnen een paar maanden verkocht zouden hebben. En toen stortte de markt in door de krediet crisis. Drie jaar waren ze huiseigenaar van twee huizen. Hoe is Natasja hiermee om gegaan en wat heeft ze ervan geleerd? “Als jij laat zien dat je van goede wil bent en je je schulden wilt aflossen, is er niemand die achter je aankomt.”

Als we maar positief blijven, dan komt het vast wel weer goed. We raken het huis wel kwijt. Dit waren Natasja haar gedachtes nadat alles stil viel. “Dat zwakte op een gegeven moment wel af. Toen we na ruim drie jaar geen enkele kijker hadden gehad, was de koek op. Twee hypotheken betalen hakt er behoorlijk in. We hebben onze auto en wat spullen verkocht, maar na drie jaar zagen we de bodem van de put. We hebben ons droomhuis te koop gezet, waar wel mensen op afkwamen. Dat hebben we uiteindelijk voor schandalig minder geld verkocht, waardoor we dik de schulden zijn in gegaan. En terug naar ons oude huis.”

De manier waarop je je financiën inricht als je schulden hebt is heel anders, aldus Natasja. “Maar doordat we al die tijd twee hypotheken hadden, kregen we wel meer lucht. We hadden een grote schuld, maar die was lager dan de dubbele lasten van onze hypotheek. Je voelt hem wel, want een schuld hebben is echt een verantwoordelijkheid. Het hangt als een zwaard boven je hoofd, maar we hebben goede regelingen kunnen treffen. We konden nog wel leven en dingen doen.”

“Als ik dat kan, kan iedereen dat”

Deze hele situatie heeft er zeker aan bijgedragen dat ze in 2015 voor zichzelf is begonnen en haar eigen bedrijf Happy Profit is begonnen. “Het was voor mij echt een les om te ervaren dat je in de shit kan zitten, maar dat je hier ook weer uit kan komen. We hebben het voor elkaar gekregen om een groot deel van onze schuld af te lossen zonder in extreme armoede te moeten leven. Als ik dat kan, kan iedereen dat. Ik vind het mooi om anderen te kunnen helpen en motiveren om het hebben van een schuld niet alleen maar als een negatieve ervaring te zien. Er zit veel schaamte op het hebben van een schuld. Daar praat niemand makkelijk over. Maar het helpt niet om je kop in het zand te steken.”

Natasja en haar man hebben twee kinderen. Ze wilden dat zij zo min mogelijk meekregen van de situatie. “We konden geen extra dingen doen, geen vakantie, pretparken, uiteten. Maar je merkt dat kinderen voelsprieten hebben. Die vangen meer op dan je je realiseert. Mijn oudste was toen vier, mijn jongste was net geboren. Mijn oudste kwam met zijn spaarpot naar mij toe en zei: neem mijn geld dan maar.”

“Ze weten dat er een schuld is”

Het pluspunt is wel dat haar kinderen nu al weten wat het effect is van vaste lasten. “Zij hebben beide verschillende bankrekeningen om te sparen en leggen tien procent van hun zakgeld apart voor later en ook een gedeelte voor cadeautjes. We praten ook over geld en ik weet zeker dat als deze situatie zich niet had voorgedaan, ik niet op deze manier met hen over geld zou praten. Ze weten dat er een schuld is. Ik vind dat geen geheim. Ik laat ze zien dat je daar je verantwoordelijkheid voor moet nemen.”

Wat ze ervan geleerd heeft, is dat ze altijd voor ogen heeft gehouden dat het goed komt. “Als je dat als einddoel in zicht houdt, wordt het makkelijker om je acties te bepalen. Je weet en gaat ervan uit dat het goed komt. Ik heb veel mensen gesproken die dat einddoel niet hadden en dan kom je er niet. In mijn eerste gesprek met klanten zeg ik altijd: het komt goed. Je zoekt hulp, dat is de allergrootste stap, de rest is vanaf nu peanuts.”

Inmiddels helpt ze ondernemers met het financiële stuk van hun onderneming. “Ik deed eerst de administratie, maar dat doe ik niet meer. Hoe zorg je ervoor dat je je financiële zaken op orde hebt, dat je in al je doelen kan voorzien? Ik ben meer aan het coachen. Veel ondernemers weten gewoon niet hoeveel geld ze hebben, welke doelen hun geld heeft en wat ze kunnen uitgeven. Voor een ondernemer is het anders: je krijgt geld van je klant, maar dan is nog niet alles er al af. Je moet in zoveel doelen voorzien, voordat je overhoudt wat je kan uitbesteden.”

Twintig bankrekeningen

Natasja heeft haar eigen financiën verdeelt over twintig bankrekeningen. “Ik sla daar misschien een beetje in door, maar ik heb ieder doel benoemd en daar ook een rekening voor, zoals boodschappen, kleding, vaste lasten, dierenarts, tandarts en sparen voor de vakantie. Ik zit bij KNAB, daar kan je onbeperkt spaarrekeningen openen. Ik geef alleen uit wat voor een bepaald doel bestemd is. Als ik nu al mijn spaarpotjes bij elkaar optel, heb ik meer geld dan ik ooit gehad heb.”

Er komt niet meer binnen, ze geeft ook niet minder uit, maar blijkbaar is dat wel zo. “Ik houd nu meer over dan vroeger, toen alles nog op één rekening stond. Nu ik alles heb ingericht en weet wat de doelen van mijn geld zijn, geef ik minder uit. Het is een bewustzijnsproces. Je zou het ook een beetje als een sport kunnen zien. Ik vind het leuk om te sparen en om te zien hoe mijn potjes groeien. Je gaat ook andere keuzes maken en stelt jezelf vaker de vraag: ga ik dit wel of niet doen?”