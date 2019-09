Minister: klaar met normalisering drugsgebruik

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) wil na de moord op advocaat Derk Wiersum terugslaan tegen de drugsmaffia. Het moet klaar zijn met de normalisering van drugsgebruik, zegt hij in een interview met het AD.

Hij spreekt zich duidelijk uit tegen de wens van regeringspartner D66 xtc te legaliseren. “Gaan we niet doen. Geen kans. Dat ga ik niet meemaken. Internationaal kun je het vergeten ook. En ik wil het ook niet. Als je gaat normaliseren, verschuift gewoon de grens. Dan worden we het afvoerputje van de wereld. Denk je dat er dan een Jansen en Jansen bv komt. Zo van: ‘Voor al uw gezonde drugs’. Nee joh, reserveer dan maar vast ruimte op bedrijfsterreinen voor Mexicaanse drugskartels, want dat gaat er dan gebeuren.’’

Grapperhaus vreest dat met de moord op Wiersum de grens niet is bereikt en dat criminelen zich ook zouden kunnen richten op aanklagers, rechters of andere advocaten. “Ik heb al langer de overtuiging dat deze georganiseerde criminaliteit strak hiërarchisch, nietsontziende misdaad betreft. Denk ook aan de vergismoorden, de moord op de broer van de kroongetuige, de aanslagen op media. Het is een helder patroon. En nu weer een grens over met de moord op een vaandeldrager van de rechtsstaat. We moeten dus, vrees ik, met alles rekening houden.’’