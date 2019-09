Minister prijst moed veteranen luchtlanding

Defensieminister Ank Bijleveld heeft de moed geprezen van de parachutisten die 75 jaar geleden betrokken waren bij de geallieerde luchtlanding op de Ginkelse Heide bij Ede. Daar werd zaterdag de massale actie herdacht, waarbij oud-strijders aanwezig waren.

Als je deze veteranen in de ogen kijkt, zie je nog steeds de moedige jonge mannen die sprongen om voor de vrijheid te vechten, zei de bewindsvrouw. Bijleveld ziet overeenkomsten tussen die militairen van toen en de mannen en vrouwen die nu bij de strijdkrachten zitten. “Ik zie dezelfde moed in hun ogen. Ik zie de keuze die zij maken om hun land en de vrijheid wereldwijd te dienen, hoewel ze zelf in vrede opgroeiden.”

Bij de grootscheepse herdenking zijn onder anderen prinses Beatrix, de Britse kroonprins Charles en NAVO-topman Jens Stoltenberg aanwezig.