Dronken man opgepakt voor misbruik 112

De politie heeft een man aangehouden die in de nacht van zaterdag op zondag na herhaaldelijke waarschuwingen maar doorging om onnodig alarmnummer 112 te bellen.

Nadat de meldkamer al meerdere malen was lastiggevallen door de 47-jarige man uit het Brabantse Wernhout, troffen agenten de flink beschonken beller aan bij een bushalte in Breda. De agenten vertelden hem een taxi te bellen en op te houden met 112 bezet te houden. De man gaf daar geen gehoor aan en bleef maar bellen, ook nadat de politie hem voor de laatste maal gewaarschuwd had.

De dronken beller bracht een paar uur in de cel door, voordat hij met een dagvaarding naar huis werd gestuurd. Op misbruik van 112 staat een boete of een celstraf.