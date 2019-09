Garantiefonds SGR kan omvallen Thomas Cook aan

Het garantiefonds SGR in Rotterdam verwacht dat in voorkomend geval alle reizigers die via de Nederlandse tak van Thomas Cook een reis hebben geboekt, schadeloos kunnen worden gesteld. Dat zegt adjunct-directeur Carin Beckers van SGR. Het Britse Thomas Cook vroeg maandag faillissement aan. Als de Nederlandse tak van de reisorganisatie ook omvalt, kunnen mensen via SGR hun geld terugkrijgen.

Het fonds in Rotterdam heeft meer dan voldoende geld in kas om die claims van reizigers te kunnen betalen. Volgens de laatste jaarrekening heeft SGR ruim 90 miljoen euro aan vermogen.

Bij het faillissement van TravelBird eind 2018 was er sprake van 36.000 claims. SGR kon deze last financieel goed dragen, TUI voerde namens SGR 13.000 reizen uit voor de gedupeerde reizigers.

Administratief bleek het omvangrijke faillissement lastiger, zo erkende SGR dit jaar. Klanten moesten lang wachten op hun geld omdat het lastig bleek de rechtmatigheid van de claims snel te kunnen beoordelen. Bij grote faillissementen werkt SGR samen met een extern contactcenter en externe bureaus die claims afwikkelen.

De grootste klap kreeg SGR bij ondergang van OAD. In totaal was het garantiefonds toen 17 miljoen euro kwijt aan het schadeloosstellen van gedupeerden.

Sinds de oprichting van het fonds in 1983 tot 1999 betaalde elke reiziger een vergoeding per reis aan het fonds. Daarna werd de heffing afgeschaft omdat er meer dan genoeg geld in het fonds zat. Het fonds groeit door rente en beleggingen. SGR neemt kort gezegd de kosten over van aangesloten reisorganisaties als die in financiƫle problemen komen. Volgens de SGR geldt de garantieregeling voor alle boekingen, ongeacht de bestemming of hoogte van de reissom. Lijndiensten en charters vallen niet onder de SGR-garantie.