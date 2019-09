Gökmen T. niet bij 2e zitting aanslag Utrecht

In de rechtszaak tegen Gökmen T., die wordt verdacht van de dodelijke tramaanslag in Utrecht in maart, is maandag de tweede inleidende zitting voor de rechtbank in Utrecht. De verdachte zelf is daarbij niet aanwezig, zo liet hij eerder al weten. Tot ongenoegen van nabestaanden, onder wie René Verschuur die zijn dochter verloor bij de schietpartij. Hij schreeuwde de verdachte toe in de overvolle rechtszaal aan het einde van de eerste inleidende zitting op 1 juli.

Bij die zitting was T. verplicht te verschijnen. Voor de tweede zitting ziet de rechtbank daar geen reden toe. De inmiddels 38-jarige T. moest voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Het is nog niet duidelijk wanneer dat onderzoek is afgerond.

T. wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk. Door de schietpartij in en bij de tram op het 24 Oktoberplein kwamen vier mensen om het leven en raakten twee anderen zwaar gewond. Hij schoot op willekeurige omstanders.

De verdachte toonde tijdens de zitting in juli geen respect voor de rechtbank. Hij was geboeid met zijn handen aan zijn buik, vanwege “hoogopgelopen emoties” zei de voorzitter van rechtbank. T. heeft twee keer bekend bij de rechter-commissaris. Hij zei op de zitting dat hij geen advocaat wil en hield onnavolgbare betogen over moslims die in de verdrukking komen en worden gedood.