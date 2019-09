Opnieuw reuzenteek aangetroffen

Op een pony in Wageningen is vrijdag opnieuw een hyalommateek ofwel reuzenteek aangetroffen, melden de site voor natuurnieuws Nature Today en Wageningen University and Research. Een hyalommateek kan bij mensen ernstige koorts veroorzaken.

Nadat er vorig jaar 35 van deze teken op paarden in Duitsland werden gevonden, zijn er volgens Nature Today inmiddels ook al negen volwassen exemplaren in Nederland aangetroffen. Toch is de kans om een hyalommateek tegen te komen nog steeds zeer klein, staat op de site. “Dierenartsen en eigenaren van paarden en runderen doen er wel goed aan om alert te zijn op de aanwezigheid van hyalommateken.”

Het meest typerende kenmerk van deze teek zijn volgens de Tekenradar de gestreepte pootjes. Ook zijn ze twee of zelfs drie keer zo groot als de Nederlandse schapenteek en de vlekkenteek