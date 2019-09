Rutte op klimaattop: tijd van woorden voorbij

Bij de aanpak van de klimaatverandering is de tijd voor woorden en politieke beloftes voorbij. Het is nu tijd voor stevige maatregelen, zei premier Mark Rutte bij de opening van een klimaattop in New York.

Hij wees op de stappen die Nederland zet, met bijvoorbeeld het Klimaatakkoord. Maar hij noemde de uitwisseling van ervaringen met andere landen van wezenlijk belang. Een wereldwijde inzet is nodig: “Klimaat stopt niet aan de grenzen.”

Nederland helpt zelf ook internationaal. Zo komt in de Amerikaanse stad Miami een kantoor van het zogenoemde Global Center on Adaptation (GCA). Vorig jaar openden vestigingen in Rotterdam en Groningen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet het in Nederland gevestigde GCA als kennismakelaar die landen, regio’s en steden helpt aan oplossingen om weerbaarder te zijn tegen het veranderende klimaat.