Thomas Cook: 10.000 Nederlanders met vakantie

De duizenden Nederlanders die via Thomas Cook op vakantie zijn, hoeven die niet onmiddellijk af te breken. “Voor hen wordt geregeld dat zij hun vakantie kunnen afmaken”, zegt een woordvoerster van de Nederlandse tak van de touroperator. Het gaat volgens haar om ruim 10.000 mensen. Ook zouden de komende weken nog “enkele duizenden” mensen vertrekken.

De zegsvrouw benadrukt dat Thomas Cook Nederland formeel nog geen faillissement heeft aangevraagd. Het is overigens niet uitgesloten dat dat de komende dagen alsnog zal gebeuren. De woordvoerster stelt dat mensen die via Thomas Cook/Neckermann Reizen een pakketreis hebben geboekt, beschermd zijn via de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR).

Jaarlijks zouden via de Nederlandse tak van het concern zo’n 400.000 klanten met vakantie gaan. Er werken zo’n tweehonderd medewerkers.

“Thomas Cook Nederland betreurt dat de Thomas Cook Group Plc geen oplossing heeft gevonden voor haar financiĆ«le uitdagingen en faillissement heeft aangevraagd”, meldt de organisatie in een verklaring. “De Nederlandse organisatie bekijkt op dit moment welke mogelijke opties er zijn om de impact van het faillissement van de Thomas Cook Group Plc te beperken voor haar klanten en haar medewerkers.”