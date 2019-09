DSW verhoogt zorgpremie met 6 euro per maand

De zorgpremie van zorgverzekeraar DSW stijgt met 6 euro per maand en niet met 3 euro per maand zoals het kabinet op Prinsjesdag voorrekende. Daarmee komt de premie voor 2020 op 118 euro per maand.

“Die 3 euro extra zit hem in het feit dat we vorig jaar nog 5 euro konden teruggeven uit onze reserves om de premiestijging te dempen. Dit jaar kan dat nog maar 2 euro zijn,” zegt Aad de Groot, de nieuwe bestuursvoorzitter van DSW tegen de NOS.

De prijsstijging is volgens DSW onder meer noodzakelijk vanwege hogere zorgkosten. “Iedereen vindt dat mensen in de zorg meer moeten verdienen, omdat er een achterstand ingehaald moet worden”, zegt De Groot. “We verwachten dat de lonen bijgetrokken gaan worden in de zorg en dat komt voor de helft weer terug in de hogere premie.”

DSW is ieder jaar de eerste zorgverzekeraar die zijn premie bekendmaakt. Uiterlijk 12 november moeten alle premies voor 2020 bekend zijn.