Ook autoreizen Thomas Cook gaan niet door

Klanten die bij Thomas Cook en Neckermann een autovakantie hadden geboekt, komen ook van een koude kermis thuis. Door het faillissement van het Britse moederbedrijf is niet duidelijk of ze de geboekte hotels en appartementen wel kunnen gebruiken, meldt de Nederlandse tak van Thomas Cook. Daarom is ook door deze reizen een streep gezet.

Eerder schrapte de reisorganisatie al alle pakketreizen. Net als bij de autoreizen is door Thomas Cook Nederland gekeken of de geboekte reizen alsnog konden worden uitgevoerd, maar lukte dat niet. Thomas Cook Nederland heeft nu opnieuw een melding van financieel onvermogen bij garantiefonds SGR gedaan.

Het is nog niet duidelijk of er een faillissement wordt uitgesproken over de Nederlandse activiteiten van Thomas Cook. Die behoren tot de continentale tak van de reisorganisatie en een beslissing moet nog worden genomen.