Sint Eustatius kiest over jaar nieuwe raad

De bewoners van Sint Eustatius mogen volgend jaar oktober een nieuw bestuur voor het Caribische eiland kiezen. Den Haag greep vorig jaar februari in omdat de eilandsraad zijn taken verwaarloosde. Er was sprake van onder meer machtsmisbruik, intimidatie, wanbeleid en discriminatie.

Volgens staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) is er sindsdien veel werk verzet en zijn de eerste resultaten zichtbaar. “Gelet op die verbeteringen en het feit dat ik het belangrijk vind dat Statianen hun eigen vertegenwoordiging kunnen kiezen, ben ik voornemens om op 21 oktober 2020 verkiezingen voor de eilandsraad te organiseren”, zei hij op het eiland.

Sinds het ingrijpen is onder meer het ambtelijk apparaat hervormd. Ook is de watervoorziening en afvalverwerking verbeterd. Verder is er geïnvesteerd in de huisvesting en zijn huren verlaagd. Het eiland met circa 3000 inwoners werd in 2017 getroffen door orkaan Irma.