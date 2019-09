‘Xtc-gebruiker voelt zich niet erg schuldig’

Gebruikers van partydrugs vinden aan deze middelen gerelateerde milieuschade en criminaliteit wel erg, maar voelen zich daar niet zo verantwoordelijk voor. Dat zegt het Trimbos-instituut op basis van een onderzoek onder 734 tieners en jongvolwassen.

Het instituut vroeg stappers tussen de 15 en 35 jaar in hoeverre ze bekend zijn met bijvoorbeeld het dumpen van afval in de natuur en de aantallen doden die misdaden in het drugscircuit tot gevolg hebben.

Over het algemeen vonden de ondervraagden alle beschreven situaties ernstig, maar antwoordden ze ‘neutraal’ op de vraag in hoeverre ze vinden dat druggebruikers medeverantwoordelijk zijn voor alle ellende. “Alle gemiddelde scores lagen tussen de 2,7 en 3,0 (neutraal) op een schaal die liep van 1 (helemaal niet) tot 5 (helemaal wel)”, telde het Trimbos-instituut.

Ongeveer driekwart van de groep had ervaring met het gebruik van xtc, cocaïne of amfetamine en een kwart niet. De laatste groep vindt de aangedragen kwesties erger en de medeverantwoordelijkheid van gebruikers groter.