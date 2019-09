Minister: Kamer wist van probleem stint-keuring

De eisen waaraan de stint moest voldoen waren helder, maar de manier waarop deze eisen moesten worden getoetst, was niet eenduidig. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een reactie op berichtgeving van RTL Nieuws. Ze zegt dit ook “expliciet” aan de Tweede Kamer te hebben gemeld.

Volgens RTL Nieuws was de minister ervan op de hoogte dat de verkeerde eisen zijn gebruikt voor tests, maar hield ze deze informatie achter voor de Tweede Kamer. Dat ontkent de minister in een reactie op de berichtgeving.

In antwoorden op Kamervragen schreef de minister aan de Tweede Kamer dat de “formulering van de wijze van keuren eenduidiger had gemoeten”. De minister schreef toen ook al dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dit zal meenemen in het rapport dat naar verwachting in oktober zal uitkomen. “De resultaten daarvan wachten we af”, schrijft de minister.