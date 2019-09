Vier jaar cel en tbs voor jihadist

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 41-jarige Marlon G. in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het hof acht hem schuldig aan voorbereidingshandelingen voor terroristische misdrijven en het ontvoeren en mishandelen van een 16-jarige meisje. Het OM had 5 jaar cel en tbs geëist.

In juli 2006 ontvoerde G. de 16-jarige en nam haar mee naar België. Daar dwong hij haar met hem in een islamitisch huwelijk te treden om zo met haar naar Syrië te kunnen reizen. G. hield de tiener in Antwerpen vast terwijl hij zich voorbereidde op de reis.

Het slachtoffer verklaarde dat zij volgens G. naar Syrië moest om te strijden tegen de ongelovigen. De man sloeg het meisje waarbij hij onder meer zijn riem gebruikte. Uiteindelijk durfde zij in de zomer van 2016 de Belgische politie te bellen, nadat ze al drie weken was vermist.

De rechtbank had de Amsterdammer in 2017 veroordeeld tot twee jaar celstraf wegens vrijheidsberoving en mishandeling van zijn ‘jihadbruid’. G. werd toen door de rechtbank vrijgesproken van terrorisme, maar het hof ziet dat nu anders. Op zijn computer werden namelijk onder meer documenten gevonden met jihadistisch gedachtegoed en informatie voor een vertrek naar en verblijf in het strijdgebied in Syrië en Irak. Daarnaast had hij vlaggen van IS en radicaal-islamitische literatuur in zijn bezit.

Op basis van een nieuw rapport naar de geestelijke gezondheid van de man oordeelde het hof verder dat de verdachte een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft en dat de kans op herhaling groot is. Daarom legde het hof hem ook tbs met dwangverpleging op.

G. moet ook nog een schadevergoeding van ruim 5000 euro betalen aan het slachtoffer.