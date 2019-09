Basisschool Amsterdam dicht om lerarentekort

Basisschool de 16e Montessori in Amsterdam-Zuidoost moet sluiten wegens een tekort aan leraren. Dat bevestigt Hubert de Waard, bestuurder van Stichting Sirius waaronder de school valt, na berichtgeving door Het Parool.

“We moeten de school sluiten omdat we door het lerarentekort geen goed onderwijs kunnen garanderen”, zegt De Waard. Hij liet weten dat er voor twee groepen geen vaste docenten zijn en dat het niet mogelijk was die vacatures in te vullen.

Het ministerie van Onderwijs noemt het heel vervelend voor de leerlingen en hun ouders. Deze school heeft zich niet eerder bij het departement gemeld. Daarom zegt het ministerie niet precies te weten welke situatie hieraan ten grondslag ligt, maar het zal zich snel laten informeren.

PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt het dramatisch. “In dit rijke land moet een school dicht omdat er geen leraren te vinden zijn. Het kabinet moet geen dag langer wachten en geld op tafel leggen.”