Jongeren vrij na dood Hagenaar, wel verdachten

Vier jongens die in de cel zaten na een ruzie met een 71-jarige Hagenaar vorige week, zitten niet langer in de cel. Een jongen van 14 jaar zit nog wel vast, over zijn hechtenis wordt vrijdag beslist. De man overleed later thuis.

Twee jongens van 14 en 15 jaar zijn na voorgeleiding aan de rechter-commissaris vrijgelaten. Twee anderen – van 13 en 14 jaar – zijn niet voorgeleid en door het OM op vrije voeten gesteld. Alle jongens zijn nog wel verdachten in de zaak, laat het OM donderdag weten.

De man overleed na een vermoedelijke mishandeling door een groepje jongens op de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag. Hij is op eigen kracht naar huis gelopen, werd daar onwel en overleed. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Ook de rol van het slachtoffer wordt nog bekeken. Wel is duidelijk dat de man aan hartfalen is overleden. “Of er een verband is tussen het hartfalen en de ruzie, is onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek”, meldt het OM.