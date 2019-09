Maastricht biedt excuses aan voor spionage

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Maastricht heeft donderdag zijn excuses aangeboden voor de ‘spionage van ambtenaren’. Daarbij liet de gemeente vorig jaar de mails van 41 kritische personeelsleden uitlezen door een extern detectivebureau. Ook werden mensen aan een verhoor onderworpen. Dit om te achterhalen wie een concept van notulen uit een geheime vergadering had gelekt, waar sprake zou zijn geweest van het ontslaan van lastige ambtenaren.

Vorige week dinsdag sprak de rechtbank uit dat Maastricht te ver was gegaan. Weliswaar hadden ambtenaren hun geheimhoudingsplicht geschonden, maar het laten bespioneren van ambtenaren stond in geen enkele verhouding tot het doel, aldus de rechtbank.

De gemeente gaat niet tegen de uitspraak in hoger beroep, laat het college weten. “De rechter geeft aan dat we een voldoende zwaarwegend belang hadden om de verspreiding van vertrouwelijke notulen te onderzoeken, maar dat we in de uitvoering van het onderzoek fouten hebben gemaakt. Daarom maken we bij dezen excuses aan alle direct betrokkenen, voor wie de impact van de gebeurtenissen het grootst was. Maar ook aan de hele organisatie voor de onrust die daardoor is ontstaan.”