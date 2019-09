Zware veiligheidsmaatregelen rond vergismoord

De rechtbank in Maastricht is vrijdag onder zware veiligheidsmaatregelen begonnen aan de behandeling van een vergismoord in Venlo, zeven jaar geleden. Daarbij werd de 39-jarige Russische Tanja Gurskaja doodgeschoten, terwijl de aanslag bedoeld was voor haar partner Wilmo R. Het motief was waarschijnlijk een drugsconflict.

Vrijdag hoorde de rechtbank een van de drie verdachten, de 39-jarige spijtoptant Dennis W. uit Tegelen. Hij verklaarde dat de uit Letland afkomstige Janis V. (40) de vrouw heeft doodgeschoten.

De rechtszaak is met zware veiligheidsmaatregelen omgeven. Alleen de verdachte met zijn advocaat mochten in de rechtszaal zitten. De verdachte was voor iedereen behalve de rechtbank onzichtbaar, hij zat afgeschermd achter een wand. De pers en de familie van het slachtoffer zaten achter glas, het publiek in een aparte ruimte elders in de rechtbank.

W. verklaarde vrijdag voor de rechtbank dat hij en de Let Janis V. die avond in oktober 2012 naar het huis van R. trokken met de bedoeling hem te doden. Ze wijzen elkaar aan als schutter. John B. zou volgens W. wegens problemen rond betalingen van drugs opdracht hebben gegeven voor de moord, maar B. ontkent dat.

De zaak gaat verder op 2, 3 en 4 oktober met het horen van Janis V. en John B., en wordt de week daarna vervolgd op 7, 8 en 9 oktober.