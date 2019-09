Nederlandse (65) verdrinkt in Spanje

Het lichaam van een 65-jarige Nederlandse vrouw is zaterdag aangespoeld bij de Noord-Spaanse plaats Noja, melden verschillende Spaanse media. De vrouw verdronk tijdens het zwemmen, mogelijk al enkele dagen terug.

Een surfer trof de vrouw aan langs de kust en begon haar samen met andere zwemmers meteen te reanimeren. Ook kwam nog een reddingshelikopter ter plaatse, maar ook dat mocht niet baten.

Psychologen van het Rode Kruis bekommeren zich over een vriendin van de vrouw, die met haar in Spanje verbleef. Hoe het slachtoffer heeft kunnen verdrinken is niet duidelijk, maar vermoedelijk is ze overvallen door de sterke stroming van het water.