Politie: bestelauto bij liquidatie Wiersum

De Amsterdamse politie vermoedt dat de dader of daders van de moord op advocaat Derk Wiersum een witte bestelauto gebruikten als vluchtauto. Dat concluderen rechercheurs na het bestuderen van videobeelden en uit afgelegde verklaringen van getuigen.

Op de videobeelden is te zien dat direct na het neerschieten van Wiersum een witte bestelauto, waarschijnlijk een Fiat Doblo, wegrijdt vanuit de omgeving van de plaats van de liquidatie. In Buitenveldert is de bestelwagen op beelden te zien. De recherche denkt dat er op dat moment twee personen in zitten.

Normaal gesproken wordt een vluchtauto na een ernstig feit in brand gestoken om sporen te wissen. Tot nu toe is nog geen soortgelijke auto verbrand aangetroffen.