Ouderen vaker na val naar spoedeisende hulp

Ouderen komen steeds vaker na een val op de spoedeisende hulp terecht. In 2018 moesten 108.000 65-plussers zich in het ziekenhuis laten behandelen na een een valongeval in of om huis. Het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp na een val is de afgelopen tien jaar met 6 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het expertisecentrum VeiligheidNL.

In 70 procent van gevallen ging het om ernstig letsel en 10 procent van de ouderen moest worden opgenomen in een verpleeghuis. Volgens VeiligheidNL komt de toename van het aantal ongevallen doordat ouderen langer alleen thuis wonen. De organisatie roept daarom op extra aandacht te geven aan ‘valpreventie’ bij ouderen. “Inzet van effectieve valpreventie kan de toenemende zorgvraag terugdringen. Dat kan door ouderen met een verhoogd valrisico eerder in beeld te krijgen en deel te laten nemen aan bestaande effectieve valpreventieprogramma’s,” aldus Wietske Hoekstra van VeiligheidNL.