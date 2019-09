Woudagemaal onder stoom wegens zware regenval

Het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer wordt dinsdag in werking gezet om het overtollig water af te voeren vanuit de meren en vaarten in Friesland, meldt het Wetterskip Fryslân.

De afgelopen week is er volgens het waterschap ongeveer 70 millimeter neerslag gevallen in de provincie. Normaal valt een dergelijke hoeveelheid verspreid over een maand.

Volgens het waterschap wordt de komende dagen nog meer neerslag verwacht en zijn er door de harde wind maar beperkte mogelijkheden om het water te spuien naar de Waddenzee. Daarom is de extra pompcapaciteit van het Woudagemaal in Lemmer nodig.

Het historische stoomgemaal dateert van 1920 en staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het wordt bij hoge uitzondering ingezet in periodes van veel regen.