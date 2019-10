Politie Den Haag zet groot materieel in

De politie in Den Haag heeft dinsdag vanwege het protest van de boeren groot materieel ingezet als afzetting in de binnenstad in Den Haag. Er worden onder meer ME-voertuigen en vrachtwagens gebruikt om de toegangswegen naar het Malieveld en Binnenhof af te sluiten.

“Dit is flexibel zodat het reguliere verkeer waar mogelijk door kan rijden”, laat de politie via Twitter weten.

Er mogen in totaal 75 boeren met hun tractor het Malieveld op om te protesteren. De andere boeren moeten parkeren bij het stadion van ADO Den Haag of op het strand van Scheveningen.

Op snelwegen rond Den Haag worden via matrixborden de omleidingsroutes aangegeven.