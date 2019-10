Laureaten krijgen Spinozaprijzen uitgereikt

De hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap, de Spinoza- en Stevinpremies, worden woensdag uitgereikt. De winnaars, die al eerder bekend zijn gemaakt, krijgen ieder 2,5 miljoen euro. Dat moeten ze besteden aan onder meer wetenschappelijk onderzoek. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) reikt de onderscheidingen uit, in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Bij beide prijzen, een initiatief van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), staat de kwaliteit van de onderzoeker voorop. Bij de Spinozapremie ligt de nadruk op het wetenschappelijke werk. Dit jaar ging de eer naar Bas van Bavel, Yvette van Kooyk, Ronald Hanson en Amina Helmi.

Bij de Stevinpremie is vooral gekeken naar de maatschappelijke impact. Die onderscheiding ging naar Andrea Evers en Jack Pronk.